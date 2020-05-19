Шанси ще є: Арахамія оцінив можливість виборів у ОРДЛО восени 2020

Вибори на окупованому Донбасі все ще можуть пройти одночасно з місцевими в Україні восени 2020 року. Зокрема, для цього ще є шанси.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

За його словами, місцеві вибори в Україні відбудуться в жовтні і вже ніщо не зможе цьому перешкодити. При цьому залишаються шанси провести вибори одночасно і на окупованому Донбасі.

"З розширенням формату (делегації України в Контактній групі, - ред.) все заворушилося набагато швидше... Але поки це (проведення виборів одночасно, - ред.) виглядає малореалистично. Хоча, як і раніше, є ще шанси", - зазначив Арахамія.

Він додав, що спочатку має бути реалізовано компонент безпеки, Україна повинна відновити контроль над кордоном з Росією, після чого вже можна підходити до політичного врегулювання.

Нагадаємо, раніше голова ЦВК Олег Діденко заявляв, що на сьогодні неможливо назвати терміни, необхідні для підготовки і проведення місцевих виборів на Донбасі.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Київ має намір домогтися миру на Донбасі і повернення окупованих територій до кінця цього 2020. У той же час він підкреслив, що на випадок провалу існує також і план "Б".