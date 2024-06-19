Россияне в полтора раза увеличили количество барж под Крымским мостом: спутниковые снимки
Российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от надводных дронов при помощи выставления заграждений из барж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр журналистских расследований.
По информации Центра, россияне выставляют уже вторую линию заграждений из барж. Всего на спутниковых снимках за 16 июня можно заметить 21 баржу возле Крымского моста.
Также 22 июня у основания моста началось возведение пяти пирсов - на двух берегах острова Тузла и на косе Тузла со стороны Краснодарского края РФ. Самый длинный из причалов - около 180 метров, а самый короткий - 80 метров.
Что предшествовало
Напомним, еще 8 июня британская разведка сообщала о том, что россияне перебрасывают свои баржи для защиты Крымского моста.
Их начали стягивать 10 мая и завершили установку 22 мая. На спутниковых снимках, которые показала разведка Британии, можно заметить заграждение из восьми барж.
Стоит заметить, что украинские надводные дроны являются главной угрозой для россиян в Черном море. Оккупанты уже лишились большого количества кораблей в результате применения таких беспилотников.
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