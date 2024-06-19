Россияне в полтора раза увеличили количество барж под Крымским мостом: спутниковые снимки

Российские оккупанты пытаются усилить защиту Крымского моста от надводных дронов при помощи выставления заграждений из барж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр журналистских расследований .

Также 22 июня у основания моста началось возведение пяти пирсов - на двух берегах острова Тузла и на косе Тузла со стороны Краснодарского края РФ. Самый длинный из причалов - около 180 метров, а самый короткий - 80 метров.

По информации Центра, россияне выставляют уже вторую линию заграждений из барж. Всего на спутниковых снимках за 16 июня можно заметить 21 баржу возле Крымского моста.

Что предшествовало

Напомним, еще 8 июня британская разведка сообщала о том, что россияне перебрасывают свои баржи для защиты Крымского моста.

Их начали стягивать 10 мая и завершили установку 22 мая. На спутниковых снимках, которые показала разведка Британии, можно заметить заграждение из восьми барж.

Стоит заметить, что украинские надводные дроны являются главной угрозой для россиян в Черном море. Оккупанты уже лишились большого количества кораблей в результате применения таких беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.