Россия согласна на участие европейцев в многосторонних переговорах, но нужно "легализовать" участие Европы и зафиксировать формат, кто будет ее представлять.

По его словам, Киев сейчас ожидает от Вашингтона возможной даты следующего раунда переговоров. Украина рассчитывает, что это будет первая декада декабря.

" В любом случае, это будет четырехсторонняя встреча, с участием европейцев, россияне на это согласны. Очень важно, во-первых, окончательно легализовать участие европейцев в переговорном процессе, потом их уже оттуда будет невозможно выбросить " , - отметил источник.

Собеседник добавил, что, во-вторых, необходимо зафиксировать внутри самой Европы этот формат, кто будет представлять ее на переговорах.

Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский пообещал отдельную встречу с европейцами с участием Украины. При этом россияне планировали сделать это не в рамках основного переговорного трека, а в отеле, что-то вроде побочного мероприятия.

"Но то ли разрешения не получил, то ли еще что-то, в конце концов не встретился. А потом россияне начали выкручиваться, мол, хотите встретиться - тогда приезжайте в Москву", - рассказал собеседник.

Но Украина уперлась: пока делегация от Европы не будет официально и полноценно сидеть за столом переговоров, никаких поездок не будет.

"Уже потом, в будущем, в развитие этих контактов - это возможно, но не на этом этапе. Но россияне требуют, чтобы они приехали перед многосторонней встречей. Мы пока пытаемся перевести это в формат видеоконференции - если этот шаг вообще делать", - отметил источник.