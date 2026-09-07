Шанс на внеземную жизнь: ученые доказали, что на Венере могут выжить бактерии

Где на Венере возможна жизнь?

Поверхность Венеры остается одним из наименее подходящих мест для биологических организмов в Солнечной системе.

Из-за экстремально высоких температур и сокрушительного атмосферного давления существование сложных химических соединений там невозможно.

Однако ситуация меняется на высоте от 48 до 60 км над поверхностью планеты. В этих слоях атмосферы показатели температуры и давления становятся более мягкими и в значительной степени отвечают условиям на Земле.

Главным препятствием для потенциальной органики в этой зоне долгое время считали агрессивную химическую среду.

Облака Венеры состоят преимущественно из концентрированной серной кислоты, которая, как предполагали учёные, мгновенно разрушает любые белковые структуры.

Что показало лабораторное тестирование?

Астробиологи традиционно рассматривали жидкую воду как обязательный фактор возникновения и поддержания живых организмов. Однако новое исследование доказывает, что биологические процессы могут протекать и в более агрессивных растворителях.

Для проверки устойчивости органических соединений учёные провели серию лабораторных экспериментов с помощью ядерного магнитного резонанса. Данный метод позволил подробно отследить молекулярную структуру и физическое состояние химических веществ под действием агрессивных факторов.

В пределах испытаний 3 вида пептидов поместили в среду с содержанием серной кислоты в 98 процентов.

Результаты исследования оказались неожиданными:

Органические молекулы не только сохранили целостность, но и успешно сформировали свернутые структуры.

Устойчивость цепей аминокислот фиксировали в течение нескольких недель наблюдений.

Ключевым фактором выживаемости молекул оказалось отсутствие воды, поскольку именно она обычно разрывает пептидные химические связи.

Как открытие изменяет поиск органики?

Формирование свернутых структур имеет решающее значение для биологии. Именно специфическая объемная форма позволяет аминокислотам вступать в химические реакции и выполнять точечные функции в организме.

Способность пептидов сохранять такую конфигурацию в серной кислоте доказывает, что потенциальная инопланетная микробная жизнь может существовать в условиях, ранее считавшихся полностью непригодными.

Исследование подтверждает возможность функционирования биологических систем на планетах без жидкой воды.

Примечательно, что идея о существовании живых организмов в облаках Венеры впервые появилась еще в 1950 году в трудах физика Гайнца Габера, а затем поддержали Карл Саган и Гарольд Моровитц.

Современные опыты Массачусетского технологического института дают практическое доказательство этим гипотезам.

Полученные данные побуждают ученых пересмотреть критерии оценки пригодности планет для жизни.

Фокус исследований теперь смещается на будущие космические миссии, направленные на непосредственный анализ атмосферных слоев Венеры.