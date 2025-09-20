Шанс на Олимпиаду-2026: фигурист Марсак приблизился к лицензии

Украинский фигурист Кирилл Марсак занял шестое место в короткой программе лицензионного турнира в Пекине, сохраняя шанс на участие в Олимпийских играх 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Лицензионный турнир, который также называют "Skate to Milano", является завершающим квалификационным соревнованием перед Олимпийскими играми 2026 года.
Всего за олимпийские квоты борются 26 фигуристов. По итогам соревнований только пять лучших спортсменов получат заветные путевки в Италию.
Кирилл Марсак начал свое выступление среди последних спортсменов. По рейтингу личных результатов украинец занимал седьмое место среди всех участников квалификации.
В короткой программе 21-летний фигурист, выступавший в третьей группе, получил от судей 72.33 балла. Это на 3.02 балла меньше, чем его личный рекорд, установленный на турнире в Ломбардии - 75.35 балла.
Благодаря своему выступлению Марсак сперва занял промежуточное третье место, однако впоследствии опустился на шестую строчку перед выступлением последней группы участников.
Сейчас Марсака отделяет от пятого места лишь 1.23 балла, что оставляет ему все шансы на получение лицензии.
Судьба олимпийской путевки Марсака решится в произвольной программе. Соревнования среди мужчин состоятся в воскресенье, 21 сентября, в 8:45 по киевскому времени.
Эксклюзивным транслятором соревнований в Украине является "Суспільне Спорт".
Кирилл Марсак - не единственный представитель Украины на этом квалификационном турнире. Ранее, 19 сентября, на соревнованиях уже выступили две украинские спортивные пары.
