Шанс на бесплатное образование: как перейти с контракта на бюджет в 2025 году

В Украине стартовала процедура перевода студентов с контрактной формы обучения на свободные бюджетные места. Процесс продлится до 18 августа 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Чтобы претендовать на перевод, абитуриент должен сначала быть зачисленным на контракт по той же специальности. При этом, если в заявлении о поступлении указано, что абитуриент участвует в конкурсе исключительно на контракт и уведомлен о невозможности перевода, права на бюджет он не будет иметь.
Перевод осуществляют на места, на которые рекомендованные абитуриенты не воспользовались правом зачисления.
Без конкурса на бюджет переводят поступающих из льготных категорий, в частности:
Если вакантные места остаются, перевод могут получить:
Сначала переводят тех, кто имеет право на обязательный перевод, независимо от конкурсного балла. Затем - льготников, чей балл ниже проходного не более чем на 15-25 пунктов (в зависимости от специальности).
В случае отсутствия вакантных мест университет может использовать места по другим специальностям той же отрасли или обратиться к заказчику с просьбой о дополнительных местах.
Документы, подтверждающие льготы, нужно подать одновременно с выполнением требований для зачисления на контракт. Несвоевременное представление рассматривается только в пределах имеющегося остатка бюджетных мест.
