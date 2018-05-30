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"Шальке" підписав потенційного конкурента Коноплянки

НовиниСпорт    30.05.2018 - 11:47
Фото: Стівен Скржібскі (twitter.com/s04)
Фото: Стівен Скржібскі (twitter.com/s04)

Новачком гельзенкірхенців став Стівен Скржібскі

"Шальке" підписав контракт з півзахисником Стівеном Скржібскі, який раніше виступав за берлінський "Уніон" у другій Бундеслізі. Як повідомляє прес-служба гельзенкирхенського клубу, дія угоди розрахована на 3 роки - до 30 червня 2021 року.

Головний тренер команди Доменіко Тедескі заявив, що футболіст небезпечний біля воріт, завжди викладається на всі 100 відсотків і в своїй грі дуже різнобічний. Тому його можна використовувати на різних позиціях.

Так, частіше тренери використовували Скржібскі на правому фланзі, але він може зіграти на будь-якій позиції в півзахисті. Гравець має досвід виступів в центрі півзахисту і зліва, де грає українець Євген Коноплянка.

У сезоні-2017/18 німецький футболіст провів 29 матчів за "Уніон", забив 14 м'ячів і віддав 5 п'ять результативних передач.

Скржібскі став четвертим новачком "Шальке" в міжсезоння слідом за Марком Утом ("Хоффенхайм"), Саліфом Сане ("Ганновер") і Суатом Сердаром ("Майнц").

Нагадаємо, раніше "Боруссія" підписала футболіста на позицію Ярмоленка.

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Теги публікації: трансферы, Коноплянка, Шальке  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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