"Боруссія" підписала футболіста на позицію Ярмоленка

Півзахисник обійшовся дортмундцам у п'ятій млн євро

Дортмундська "Боруссія" оголосила про придбання півзахисника "Айнтрахта" Маріуса Вольфа. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".

23-річний гравець обійшовся дортмундцам у п'ятій млн євро і підписав контракт до літа 2023 року. Гравець складе конкуренцію українцеві Андрію Ярмоленко в клубі, так як здатний грати, як справа, так і зліва в півзахисті.

Через травму 28-річний українець пропустив минулого сезону близько трьох місяців. Загалом у сезоні 2017/18 Ярмоленко зіграв в 26 матчах, забив 6 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Вольф минулого сезону провів за "Айнтрахт" 34 матчі. На його рахунку в цих поєдинках 6 голів і 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше дортмундська "Боруссія" оголосила про призначення головним тренером команди Люсьєна Фавра.