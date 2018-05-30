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"Шальке" подписал потенциального конкурента Коноплянки

НовостиСпорт    30.05.2018 - 11:47
Фото: Стивен Скржибски (twitter.com/s04)
Фото: Стивен Скржибски (twitter.com/s04)

Новичком гельзенкирхенцев стал Стивен Скржибски

"Шальке" подписал контракт с полузащитником Стивеном Скржибски, ранее выступавшим за берлинский "Унион" во второй Бундеслиге. Как сообщает пресс-служба гельзенкирхенского клуба, действие соглашения рассчитано на 3 года - до 30 июня 2021 года. 

Главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что футболист опасен у ворот, всегда выкладывается на все 100 процентов и в своей игре очень разносторонен. Поэтому его можна использовать на различных позициях.

Так, чаще тренеры использовали Скржибски на правом фланге, но он может сыграть на любой позиции в полузащите. Игрок имеет опыт выступлений в центре полузащиты и слева, где играет украинец Евгений Коноплянка.

В сезоне-2017/18 немецкий футболист провел 29 матчей за "Унион", забил 14 мячей и отдал 5 пять результативных передач.

 Скржибски стал четвертым новичком "Шальке" в межсезонье вслед за Марком Утом ("Хоффенхайм"), Салифом Сане ("Ганновер") и Суатом Сердаром ("Майнц").

Напомним, ранее "Боруссия" подписала футболиста на позицию Ярмоленко.

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Теги публикации: трансферы, Коноплянка, Шальке  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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