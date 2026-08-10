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Шахты простаивают: нардеп рассказал о последствиях остановки Червоноградской ЦОФ

15:11 10.08.2026 Пн
2 мин
Неработающая фабрика приводит к упадку шахт и создает риски для отопительного сезона
aimg Сергей Новиков
Шахты простаивают: нардеп рассказал о последствиях остановки Червоноградской ЦОФ Шахты не могут работать из-за простоя Червоноградской ЦОФ (фото: wikimedia.org)
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Восьмимесячный простой Червоноградской обогатительной фабрики напрямую ухудшает финансовое состояние государственных шахт Львовско-Волынского бассейна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Михаила Бондаря в эфире канала "Прямой".

Почему шахты Львовской области не работают

Нардеп пояснил, что угли местных шахт нуждаются в обязательном обогащении перед использованием на тепловых электростанциях. Когда фабрика не работает, добытое топливо сложнее реализовать, а шахты не получают средства.

"Поэтому эти восемь месяцев это фактически простой этих шахт. Потому что неработающая фабрика, она как раз дает этот упадок, который происходит", - заявил Бондарь.

Ситуация на Червоноградской ЦОФ

По словам Михаила Бондаря, из-за отсутствия доходов от реализации продукции предприятия в значительной степени зависят от государственной поддержки.

"Люди не получают заработные платы от реализованной продукции, они получают фактически только от государства: эта господдержка, которая поступает. Соответственно нет средств на постоянную, ежедневную деятельность этих шахт", - отметил депутат.

Отметим, что ситуация вокруг Червоноградской ЦОФ обострилась на фоне длительной процедуры санации ПАО "Львовская угольная компания", проблем с управлением предприятием, долгов по зарплатам и фактической остановки производственных процессов. Через судебную волокиту с назначением нового управляющего предприятие простаивает уже 8 месяцев.

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Напомним, депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб заявила, что без Червоноградской ЦЗФ шахтам сложнее отгружать добытый уголь, а страна теряет время для формирования запасов топлива на зиму.

Подробнее о том, как остановка Червоноградской ЦЗФ стала вопросом энергобезопасности и тестом для правительства, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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