Запуск Червоноградской ЦОФ под угрозой: нардеп раскрыл детали конфликта

Министерство энергетики должно активнее вмешаться в ситуацию вокруг Червоноградской обогатительной фабрики и консолидировать позицию государственных кредиторов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондар.

По его словам, вопрос запуска предприятия сейчас фактически зависит от судебного процесса и назначения арбитражного управляющего. Следующее заседание ожидается 19 августа.

"Я думаю, что Министерство энергетики должно активно включиться, консолидировать где-то всех государственных кредиторов и решить вопрос с независимым арбитражем, с независимым человеком, который будет работать в пользу государства", - заявил Бондарь.

Депутат подчеркнул, что среди кредиторов предприятия есть как государственные, так и частные структуры, между которыми продолжается конфликт по поводу кандидатуры управляющего санацией.

Он заверил, что без решения вопроса управления невозможно перейти к полноценному запуску фабрики.

"Поэтому вопрос с Червоноградской фабрикой обязательно нужно решить", - подчеркнул он.