ua en ru
Вс, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Запуск Червоноградской ЦОФ под угрозой: нардеп раскрыл детали конфликта

11:19 09.08.2026 Вс
2 мин
Дальнейшее будущее фабрики оказалось под угрозой
aimg Сергей Новиков
Запуск Червоноградской ЦОФ под угрозой: нардеп раскрыл детали конфликта Михаил Бондар (фото: facebook.com myhajlo.bondar)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерство энергетики должно активнее вмешаться в ситуацию вокруг Червоноградской обогатительной фабрики и консолидировать позицию государственных кредиторов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондар.

По его словам, вопрос запуска предприятия сейчас фактически зависит от судебного процесса и назначения арбитражного управляющего. Следующее заседание ожидается 19 августа.

"Я думаю, что Министерство энергетики должно активно включиться, консолидировать где-то всех государственных кредиторов и решить вопрос с независимым арбитражем, с независимым человеком, который будет работать в пользу государства", - заявил Бондарь.

Депутат подчеркнул, что среди кредиторов предприятия есть как государственные, так и частные структуры, между которыми продолжается конфликт по поводу кандидатуры управляющего санацией.

Он заверил, что без решения вопроса управления невозможно перейти к полноценному запуску фабрики.

"Поэтому вопрос с Червоноградской фабрикой обязательно нужно решить", - подчеркнул он.

Ситуация на ЦОФ "Красноградская"

Напомним, ситуация вокруг Червоноградской ЦОФ обострилась на фоне длительной процедуры санации ПАО "Львовская угольная компания", проблем с управлением предприятием, долгов по зарплатам и фактической остановке производственных процессов.

Как сообщалось, РБК-Украина в отдельном метариале писало подробнее о том, что ситуация на ЦОФ "Червоноградская" требует внимания, ведь от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.

До этого народный депутат Михаил Бондар отмечал, что без возобновления эффективного государственного управления и стабилизации работы предприятиявозрастают риски для подготовки к отопительному сезону и энергетической безопасности Украины.

Ранее депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб также заявила, что ситуация вокруг Червоноградской обогатительной фабрики нуждается в немедленном вмешательстве Министерства энергетики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
"Птахы Мадяра" за ночь добыли С-400, радары и три судна РФ
"Птахы Мадяра" за ночь добыли С-400, радары и три судна РФ
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом