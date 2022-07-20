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"Шахтар" після Йовічевіча переманив і легіонера "Дніпра-1"

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Україна, Середа 20 липня 2022 17:55
"Шахтар" після Йовічевіча переманив і легіонера "Дніпра-1" Фото: Невен Джурасек (у центрі) з двома співвітчизниками (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник молодіжної збірної Хорватії Невен Джурасек перебрався до лав донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Балканець повернувся до української Прем'єр-ліги. У попередньому сезоні він захищав кольори СК "Дніпро-1" на правах оренди.

Джурасек уклав із "гірниками" 2-річний контракт. Загребське "Динамо" отримало за нього орієнтовно 800 тисяч євро. Основне амплуа хорвата – опорний півзахисник. Також Джурасек може зіграти центрального та атакувального хавбека.

У сезоні 2021/22 новачок "Шахтаря" провів 19 матчів у всіх турнірах за "Дніпро-1", в яких віддав 2 результативні передачі. Навесні він також зіграв 5 матчів за "Олімпію" з Любляни.

Невен Джурасек виховувався у структурах "Вараждина" та загребського "Динамо". На дорослому ж рівні за "динамівців" хорват провів усього 3 поєдинки.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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