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"Шахтер" после Йовичевича переманил и легионера "Днепра-1"

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 17:55
"Шахтер" после Йовичевича переманил и легионера "Днепра-1" Фото: Невен Джурасек (в центре) с двумя соотечественниками (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник молодежной сборной Хорватии Невен Джурасек перебрался в ряды донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Балканец вернулся в украинскую Премьер-лигу. В предыдущем сезоне он защищал цвета СК "Днепр-1" на правах аренды.

Джурасек заключил с "горняками" 2-летний контракт. Загребское "Динамо" получило за него ориентировочно 800 тысяч евро. Основное амплуа хорвата – опорный полузащитник. Также Джурасек может сыграть центрального и атакующего хавбека.

В сезоне 2021/22 новичок "Шахтера" провел 19 матчей во всех турнирах за "Днепр-1", в которых отдал 2 результативные передачи. Весной он также сыграл 5 матчей за "Олимпию" из Любляны.

Невен Джурасек воспитывался в структурах "Вараждина" и загребского "Динамо". На взрослом же уровне за "динамовцев" хорват провел всего 3 поединка.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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