Шахтар - Вольфсбург: прогноз на матч Ліги Європи

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи донецькому "Шахтарю" протистоятиме німецький "Вольфсбург". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".

5 серпня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери вважають "гірників" фаворитами протистояння з "Вольфсбургом". Втім, німецька команда є досить потужним опонентом, який любить забивати і краще грає якраз на виїзді.

Перемога "Шахтаря" в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи оцінюється коефіцієнтом 2,45, тоді як на успіх "вовків" фахівці дають котирування у 2,70. Нічийний результат пропонується з коефіцієнтом 3,60.

Нас, без сумнівів, чекає досить цікавий футбол з забитими голами. Коефіцієнт на те, що обидві команди зможуть відзначитися - 1,59.

Попередня зустріч

Від першої гри команд минуло майже п'ять місяців. Перший поєдинок відбувся напередодні тривалої паузи через пандемію коронавірусу у Німеччині ще 12 березня. Тоді підопічні Луїша Каштру здобули перемогу з рахунком 2:1. І цей результат на виїзді є доволі комфортною перевагою перед матчем-відповіддю в Україні.

Нагадаємо, гра "Шахтаря" і "Вольфсбурга", як і решта перших матчів єврокубків, які поновлюються цього тижня, розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про жертв пандемії.