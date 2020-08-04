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Матч "Шахтаря" і "Вольфсбурга" у Лізі Європи почнеться з хвилини мовчання

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 12:34
Матч "Шахтаря" і "Вольфсбурга" у Лізі Європи почнеться з хвилини мовчання
Фото: "Шахтар" - "Вольфсбург" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Як і решта поєдинків у єврокубках

Перші матчі єврокубків, які відновляться на цьому тижні після паузи, викликаної пандемією коронавірусу, почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про всіх жертв захворювання. Вшанують загиблих і на грі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Вольфсбургом".

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Крім того, на футболках всіх гравців, які вийдуть на поле, буде написано "Дякую" на обраній клубом мові. Також під час телетрансляцій матчів УЄФА виділить рекламний час для роликів за участю футболістів, охочими висловити особисту подяку.

Зустріч "Шахтаря" з "Вольфсбургом" відбудеться завтра, 5 серпня, в Києві за порожніх трибун НСК "Олімпійського". Початок матчу о 19:55. Перша гра, яка відбулася ще в березні, завершився виїзною перемогою чемпіона України (2:1).

Нагадаємо, у разі проходу "Вольфсбурга" наступним суперником "гірників" стане переможець пари "Айнтрахт" -" Базель".

Згідно з рішенням УЄФА, Лігу Європи дограють в Німеччині. Другий за значимістю євротурнір пройде в чотирьох містах з 10 по 21 серпня. Всі поєдинки будуть складатися з однієї зустрічі і без глядачів.

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