Шахтер - Вольфсбург: прогноз на матч Лиги Европы

В ответной игре 1/8 финала Лиги Европы донецкому "Шахтеру" будет противостоять немецкий "Вольфсбург". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

5 августа 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекеры считают шансы "горняков" в противостояния с "Вольфсбургом" более высокими. Впрочем, немецкая команда является достаточно мощным оппонентом, который любит забивать и лучше играет как раз на выезде.

Победа "Шахтера" в ответном матче плей-офф Лиги Европы оценивается коэффициентом 2,45, тогда как на успех "волков" специалисты дают котировку в 2,70. Ничейный результат предлагается с коэффициентом 3,60.

Нас, без сомнений, ожидает достаточно интересный футбол с забитыми голами. Коэффициент на то, что обе команды смогут отличиться - 1,59.

Предыдущая встреча

От первой игры команд прошло почти пять месяцев. Первый поединок состоялся накануне длительной паузы из-за пандемии коронавируса в Германии еще 12 марта. Тогда подопечные Луиша Каштру одержали победу со счетом 2:1. И этот результат на выезде является достаточно комфортным преимуществом перед ответным матчем в Украине.

Напомним, игра "Шахтера" и "Вольфсбурга", как и остальные первые матчи еврокубков, которые возобновляются на этой неделе, начнется с минуты молчания в память о жертвах пандемии.