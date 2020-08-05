Шахтар - Вольфсбург: анонс матчу

Донецький "Шахтар" прийме німецький "Вольфсбург" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є "гірники". Цей поєдинок розпочнеться з хвилини мовчання.

5 серпня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Майже п'ять місяців очікування підійшли до кінця - єврокубки після тривалої паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, повертаються.

Перша гра між командами відбулася в Німеччині ще 12 березня. Тоді порожній "Фольксваген Арені" через ситуацію з вірусом підопічні Луїша Каштру здобули виїзну перемогу з рахунком 2:1. Відтак "гірникам", аби пройти у чвертьфінал, вистачить і мінімальної перемоги або нічиєї, тоді як "вовкам" потрібно забивати мінімум двічі та не пропустити у свої ворота.

Форма команд

"Помаранчево-чорні" мали менше часу на відпочинок ніж суперники. Останній офіційний матч донеччани зіграли 19 липня, тоді як німці догравали Бундеслігу ще наприкінці червня.

"Шахтар" в рамках підготовки до гри з командою Олівера Гласнера провів два спаринги. Спочатку команда здобула вольову перемогу над "Поліссям" - 4:1, а потім перемогла "Верес" з рахунком 2:0. "Вольфсбург" провів лише один контрольний матч з "РБ Лейпцигом", зігравши внічию 1:1.

Кадрова ситуація

У "гірників" встигли відновитися травмовані Манор Соломон, Алан Патрік та Євген Коноплянка. Головне завдання тренерського штабу Каштру - знайти заміну Ісмаїлі. Основний лівий захисник донеччан пошкодив коліно і пропустить близько півроку. Його разом з півзахисником Михайлом Мудриком навіть прибрали з заявки на Лігу Європи, а замість цього в заявку увійшов захисник Вітао.

У "Вольфсбурга" травмовані оборонці Вілліам, Пауло Отавіо та колишній динамівський нападник Адмір Мехмеді.Проти "Шахтаря" не зіграє захисник Кевін Мбабу, у якого 25 липня виявили коронавірус.