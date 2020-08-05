Шахтер - Вольфсбург: анонс матча

Донецкий "Шахтер" примет немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитами встречи является "горняки". Этот поединок начнется с минуты молчания.

5 августа 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Почти пять месяцев ожидания подошли к концу. еврокубки после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, возвращаются.

Первая игра между командами состоялась в Германии еще 12 марта. Тогда пустой "Фольксваген Арене" из-за ситуации с вирусом подопечные Луиша Каштру одержали выездную победу со счетом 2:1. Поэтому "горнякам", чтобы пройти в четвертьфинал, хватит и минимальной победы или ничьей, тогда как "волкам" нужно забивать минимум дважды и не пропустить в свои ворота.

Форма команд

"Оранжево-черные" имели меньше времени на отдых чем соперники. Последний официальный матч дончане сыграли 19 июля, тогда как немцы доигрывали Бундеслигу еще в конце июня.

"Шахтер" в рамках подготовки к игре с командой Оливера Гласнера провел два спарринга. Вначале команда добыла волевую победу над "Полесьем" - 4:1, а затем победила "Верес" со счетом 2:0. "Вольфсбург" провел лишь один контрольный матч с "РБ Лейпцигом", сыграв вничью 1:1.

Кадровая ситуация

У "горняков" успели восстановиться травмированные Манор Соломон, Алан Патрик и Евгений Коноплянка. Главная задача тренерского штаба Каштру - найти замену Исмаили. Основной левый защитник дончан повредил колено и пропустит около полугода. Его вместе с полузащитником Михаилом Мудриком даже убрали из заявки на Лигу Европы, а вместо этого в заявку вошел защитник Витао.

У "Вольфсбурга" травмированы защитники Виллиам, Пауло Отавио и бывший динамовский нападающий Адмир Мехмеди. Против "Шахтера" не сыграет защитник Кевин Мбабу, у которого 25 июля обнаружили коронавирус.