Рекордний відрив "Шахтаря" від "Динамо": Підсумки чемпіонату України

Завершився основний футбольний сезон УПЛ
Напередодні матчами 32 туру завершився чемпіонат української Прем'єр-ліги сезону 2019-2020. Головною інтригою була боротьба за друге місце в турнірній таблиці, що дає право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Срібним призером стало київське "Динамо", яке за підсумками чемпіонату встановило клубний антирекорд. Поразка у заключному турі ковалівському "Колосу" (0:2) стала для команди дев'ятою. Ніколи раніше "Динамо" не програвало в чемпіонаті такої кількості матчів. Попередній антирекорд припав на сезон 2012/13, коли столична команда завершила чемпіонат України з вісьмома поразками.
Кінець матчу. Провальний сезон завершено. #КолосДинамо – 2:0 pic.twitter.com/X31P72Kx3e— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 19, 2020
Не менш інтригуючою була паралельна гра 32 туру у Запоріжжі, де зустрічалися "Зоря" та "Десна". У випадку перемоги луганчани могли добитися історичного для себе другого місця, проте команда втратила шанс, зігравши внічию (1:1). У підсумку "Зоря" вдруге в історії взяла бронзову нагороду і потрапила в груповий етап Ліги Європи. Від другої позиції команда відстала лише на одне очко.
July 19, 2020
Загалом під керівництвом Віктора Скрипника команда провела чудовий сезон, продемонструвавши зростання як рівня загальнокомандної гри, так і результатів.
браво, Виктор Анатольевич! pic.twitter.com/p5lfdhd02l— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 19, 2020
"Десна" же стала четвертою і вперше в історії зіграє в єврокубках, пробившись у кваліфікацію Ліги Європи. Чернігівська команда почне свій шлях з третього раунду відбору.
Також УПЛ завершилася з ще одним рекордним показником - по відриву першого місця від другого. "Шахтар", який ще за п'ять турів до фінішу став чемпіоном України, у підсумку випередив другу позицію на 23 очка. Донецький клуб перевершив досягнення "Динамо" часів Валерія Лобановського, коли в сезоні 1999/00 "біло-сині" випередили "гірників" на 18 пунктів.
У заключному турі донеччани резервним складом поділили очки з "Олександрією" - 2:2. Олександрійська команда завершила сезон на п'ятій сходинці і буде боротися за вихід у Лігу Європи через плей-офф.