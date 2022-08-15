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"Шахтар" із дублем Сікана та "паненкою" Траоре розтрощив "Аль-Фатех" у спарингу

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Словенія, Понеділок 15 серпня 2022 13:45
"Шахтар" із дублем Сікана та "паненкою" Траоре розтрощив "Аль-Фатех" у спарингу Фото: Сергій Кривцов і Данило Сікан відзначилися голами (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Умовно другий склад донецького "Шахтаря" не залишив жодного шансу аравійському "Аль-Фатеху" в першому контрольному матчі в Словенії (5:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Аль-Фатех" – 5:0

Голи: Сікан, 7, 37, Вакула, 24, Кривцов, 34, Траоре, 80 (пенальті)

"Гірники" довго не розгойдувалися, забивши швидкий м'яч. Це Сікан на ближній головою ефектно підсік м'яч під дальню стійку після кутового Вакули.

А на 24-й вони обмінялися ролями. Сікан обіграв оборонця на вході в штрафний майданчик і виклав під удар Вакулі, а той хитнув ще одного суперника, переклав під ліву й ефектно та влучно пробив верхом – 2:0.

До перерви "Шахтар" забив ще двічі. Спершу ветеран Кривцов технічно пробив низом в один дотик після подачі від кута поля. А згодом він довгим пасом знайшов на правому фланзі Кащука, який прострілив у район воротарського, де Сікан майстерно розвернувся і пробив кіпера.

Після такої насиченої першої половини другий тайм став полігоном для експериментів. З'явилися і свіжі виконавці. Зокрема, замість Пятова у воротах з'явився Шевченко. А головна подія сталася в середині 40-хвилинки, коли на поле вийшов Траоре.

Буркінійський форвард зіграв за "Шахтар" уперше з минулої осені. Африканець зазнав важкої травми на старті Ліги чемпіонів і пропустив увесь сезон 2021/22. Він разом із хорватом Джурасеком – єдині легіонери в складі "гірників" на новий сезон.

Спокійний темп у другому таймі спричинився до різкого падіння рівня небезпеки біля воріт обох команд. Та все ж "Шахтар" заробив пенальті на 80-й за фол проти Джурасека. До позначки підійшов Траоре та "паненкою" встановив остаточний результат.

Стартовий склад "Шахтаря": Пятов, Бондар, Кривцов, Чоботенко, Корнієнко, Фарина, Джурасек, Очеретько, Кащук, Вакула, Сікан

До слова, українська Прем'єр-ліга оголосила транслятора футбольної першості на наступні три сезони.

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