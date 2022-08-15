УПЛ офіційно обрала транслятора футбольного чемпіонату

Більшість клубів-учасників української Прем'єр-ліги затвердили створення єдиного телевізійного пулу для трансляції матчів чемпіонату в найближчі три сезони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Прем'єр-ліга обрала компанію Setanta Sports офіційним транслятором турніру. Дія контракту на 16,2 млн доларів розрахована на три сезони.

Матчі УПЛ у преміум-якості транслюватимуть на трьох майданчиках:

лінійні телеканали Setanta Sports і Setanta Sports+ (мінімум 4 поєдинки кожного туру наживо та всі інші в записі);

ОТТ-платформа Setanta Sports (усі поєдинки в прямому ефірі);

YouTube-канал Setanta Sports (2 поєдинки наживо та всі матчі в записі).

Транслятор пішов назустріч клубам Прем'єр-ліги та погодився викладати всі матчі УПЛ у вільний доступ на YouTube через 15 хвилин після фінального свистка. Натомість хайлайти поєдинків клуби отримуватимуть упродовж шести годин після завершення матчів.

Раніше низка клубів Прем'єр-ліги на чолі з київським "Динамо" не хотіла створювати єдиний телепул із передачею прав на трансляцію Setanta Sports. Свою позицію вони аргументували необхідністю показу поєдинків якомога ширшій аудиторії на загальнонаціональних каналах.