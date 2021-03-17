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"Шахтар" скоротив кількість квитків на матч з "Ромою" в Києві через COVID

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 12:26
"Шахтар" скоротив кількість квитків на матч з "Ромою" в Києві через COVID Фото: НСК "Олімпійський" (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" скоротив продаж квитків до 20% від місткості стадіону на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти італійської "Роми". Поєдинок відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК "Олімпійський" в Києві.

Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Таким чином, на матч зможуть прийти максимум близько 14 тисяч уболівальників. У лютому Міністерство охорони здоров'я дозволило заповнювати стадіон до 30% від місткості - 22 тисячі вболівальників.

"Враховуючи погіршення епідеміологічної ситуації в Києві зокрема і в Україні в цілому, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20% місткості стадіону. Здоров'я - найбільша цінність", - відзначили в клубі.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що матч Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ромою" може стати новим Буковолем у зв'язку з нинішньою ситуацією з COVID-19. За його словами, на поєдинок можуть прибути близько 35 тисяч осіб з усієї України.

Також РБК-Україна писало, що київська влада вважає необхідним ввести додаткові обмеження на спортивні та масові заходи в столиці.

Відзначимо, перший поєдинок між "Шахтарем" і "Ромою" у Римі завершився розгромом "гірників" 0:3.

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