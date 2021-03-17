ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Шахтер" сократил количество билетов на матч с "Ромой" в Киеве из-за COVID

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 12:26
"Шахтер" сократил количество билетов на матч с "Ромой" в Киеве из-за COVID Фото: НСК "Олимпийский" (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" сократил продажу билетов до 20% от вместительности стадиона на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". Поединок состоится в четверг, 18 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Таким образом, на матч смогут прийти максимум около 14 тысяч болельщиков. В феврале Министерство здравоохранения разрешило заполнять стадион до 30% от вместительности - 22 тысячи болельщиков.

"Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье - первоочередная ценность", - отметили в клубе.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой" может стать новым Буковолем в связи с нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, на поединок могут прибыть около 35 тысяч человек со всей Украины.

Также РБК-Украина писало, что киевская власть считает необходимым ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия в столице.

Отметим, первый поединок между "Шахтером" и "Ромой" в Риме завершился разгромом "горняков" 0:3.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Рома Шахтер Лига Европы болельщики Коронавирус
NEWS
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка