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Кличко про матчі Ліги Європи в Києві: це може стати другим Буковелем через COVID

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 15:07
Кличко про матчі Ліги Європи в Києві: це може стати другим Буковелем через COVID Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Мер Києва Віталій Кличко виступив проти проведення матчу Ліги Європи у четвер між "Шахтарем" і "Ромою" з глядачами. За його словами, це ризикує стати другим Буковелем.

Про це Кличко заявив під час брифінгу.

зокрема, він попросив уряд посилити контроль щодо дотримання протиепідемічних заходів під час проведення спортивних подій.

"Наприклад, у четвер у столиці заплановано великий футбольний матч. На який з усіх регіонів приїде багато вболівальників. Приблизно до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може стати другим Буковелем", - заявив Кличко.

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