"Шахтар" розробляє план відновлення тренувань на полі

Фото: тренування гравців "Шахтаря" до карантину (facebook.com/fcshakhtar)

У клубі вже підготували варіант практичних занять

Донецький "Шахтар" збирається відновити тренування на футбольному полі. Про це повідомив асистент головного тренера "гірників" Даріо Срна, повідомляється на сайті новинної служби телеканалів "Футбол 1/2/3".

За його словами, клуб розробив спеціальний план тренувань, щоб не наражати на небезпеку гравців і співробітників під час пандемії коронавірусу.

"Найближчим часом" Шахтар "готує план, щоб почалися якісь роботи на полі. У нас два великих поля і ми хочемо розділити кожне навпіл. Тобто, один футболіст працює на одній половині поля, значить, все одночасно може працювати чотири футболісти . вони будуть переодягатися будинку, приїжджати на своїх машинах і працювати в такому форматі. це вже дасть якийсь результат. Мені здається, це всім піде на користь, і вони знову будуть відчувати себе футболістами, оскільки гравець відчуває себе футболістом тільки на поле", - заявив Срна.

Він також зазначив, що футболістам донецької команди знадобиться близько трьох тижнів, щоб набрати форму після паузи.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу всі футбольні змагання в Україні були припинені на невизначений термін.