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"Шахтер" разрабатывает план возобновления тренировок на поле

Новости » Спорт     13.04.2020 - 14:59
"Шахтер" разрабатывает план возобновления тренировок на поле
Фото: тренировка игроков "Шахтера" до карантина (facebook.com/fcshakhtar)

В клубе уже подготовили вариант практических занятий

Донецкий "Шахтер" собирается возобновить тренировки на футбольном поле. Об этом сообщил ассистент главного тренера "горняков" Дарио Срна, сообщается на сайте новостной службы телеканалов "Футбол 1/2/3".

По его словам, клуб разработал специальный план тренировок, чтобы не подвергать игроков и сотрудников опасности во время пандемии коронавируса.

"В ближайшее время "Шахтер" готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит, всего одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу, и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле", - заявил Срна.

Он также отметил, что футболистам донецкой команды понадобится около трех недель, чтобы набрать форму после паузы.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все футбольные соревнования в Украине были приостановлены на неопределенный срок.

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