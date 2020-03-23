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Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи відновив тренування

Новини » Спорт     23.03.2020 - 10:42
Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи відновив тренування
Фото: домашній стадіон "Вольфсбурга" (twitter.com/VfLWolfsburg_US)

Заняття будуть проходити за суворого дотримання гігієнічних норм

"Вольфсбург" оголосив про відновлення тренувань, проте заняття будуть проходити при особливих умовах і дотриманні суворих гігієнічних заходів. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті німецького клубу.

Підопічні Олівера Гласнера працюватимуть з раннього ранку невеликими групами з поетапними інтервалами, використовуючи виключно тренажерний зал.

Команда має намір підготуватися до матчів чемпіонату Німеччини, які планують відновити після 2 квітня. На цей момент Бундесліга, як і чемпіонати безлічі інших країн, була призупинена через пандемію коронавірусу. Поки у "Вольфсбурга" запланований на 4 квітня матч з "Байєром".

Останній поєдинок німецький клуб провів 12 березня, програвши вдома донецькому "Шахтарю" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (2:1). Коли відбудеться гру у відповідь - поки невідомо. УЄФА призупинив розіграші єврокубкових матчів на невизначений термін.

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