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"Шериф" - лідер групи, і дев'ять голів у Манчестері: Підсумки дня в ЛЧ

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Четвер 16 вересня 2021 00:00
"Шериф" - лідер групи, і дев'ять голів у Манчестері: Підсумки дня в ЛЧ Фото: перший тур групового раунду ЛЧ завершився (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 15 вересня, завершилися матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Свої поєдинки провели команди груп A, B, C і D.

Детальніше про результати - в матеріалі РБК-Україна.

Група A

"Брюгге" - "ПСЖ" 1:1

Ванакен, 27 - Еррера, 15

"Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" 6:3

Аке, 16, Мукіель (а/г), 28, Марез (п), 45, Гріліш, 56, Кансело, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73

Видалення у "РБ Лейпциг": Ангеліно, 79

&quot;Шериф&quot; - лідер групи, і дев'ять голів у Манчестері: Підсумки дня в ЛЧ

Група B

"Атлетіко" - "Порту" 0:0

Видалення у "Порту": Мбембе, 90+5

"Ліверпуль" - "Мілан" 3:2

Томорі (а/г), 9, Салах, 48, Хендерсон, 69 - Ребіч, 42, Діас, 44

&quot;Шериф&quot; - лідер групи, і дев'ять голів у Манчестері: Підсумки дня в ЛЧ

Група C

"Бешикташ" - "Боруссія Д" 1:2

Монтеро, 90+4 - Беллінгем, 20, Холанд, 45+3

"Спортинг" - "Аякс" 1:5

Пауліна, 33 - Аллер, 2, 9, 51, 63, Бергуіс, 39

&quot;Шериф&quot; - лідер групи, і дев'ять голів у Манчестері: Підсумки дня в ЛЧ

Група D

"Шериф" - "ШАХТАР" 2:0

А. Траоре, 16, Янсане, 62

"Інтер" - "Реал" 0:1

Родріго, 89

&quot;Шериф&quot; - лідер групи, і дев'ять голів у Манчестері: Підсумки дня в ЛЧ

Нагадаємо, вчора київське " Динамо "зіграло внічию з" Бенфікою " в рамках Ліги чемпіонів. При цьому судді скасували гол киян на останній хвилині доданого часу після перегляду VAR через офсайд.

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