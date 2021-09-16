"Шериф" - лідер групи, і дев'ять голів у Манчестері: Підсумки дня в ЛЧ
Сьогодні, 15 вересня, завершилися матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Свої поєдинки провели команди груп A, B, C і D.
Детальніше про результати - в матеріалі РБК-Україна.
Група A
"Брюгге" - "ПСЖ" 1:1
Ванакен, 27 - Еррера, 15
"Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" 6:3
Аке, 16, Мукіель (а/г), 28, Марез (п), 45, Гріліш, 56, Кансело, 75, Жезус, 85 - Нкунку, 42, 51, 73
Видалення у "РБ Лейпциг": Ангеліно, 79
Група B
"Атлетіко" - "Порту" 0:0
Видалення у "Порту": Мбембе, 90+5
"Ліверпуль" - "Мілан" 3:2
Томорі (а/г), 9, Салах, 48, Хендерсон, 69 - Ребіч, 42, Діас, 44
Група C
"Бешикташ" - "Боруссія Д" 1:2
Монтеро, 90+4 - Беллінгем, 20, Холанд, 45+3
"Спортинг" - "Аякс" 1:5
Пауліна, 33 - Аллер, 2, 9, 51, 63, Бергуіс, 39
Група D
А. Траоре, 16, Янсане, 62
"Інтер" - "Реал" 0:1
Родріго, 89
Нагадаємо, вчора київське " Динамо "зіграло внічию з" Бенфікою " в рамках Ліги чемпіонів. При цьому судді скасували гол киян на останній хвилині доданого часу після перегляду VAR через офсайд.