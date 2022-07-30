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"Шахтар" завершив унічию спаринг із "Утрехтом"

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Нідерланди, Субота 30 липня 2022 19:33
"Шахтар" завершив унічию спаринг із "Утрехтом" Фото: Михайло Мудрик (праворуч) намагається втекти від опонента (twitter.com/fcutrecht)
Автор: Антон Федорців

Третій контрольний поєдинок донецького "Шахтаря" під час тренувальних зборів у Нідерландах завершився бойовою нічиєю з місцевим "Утрехтом" (2:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Утрехт" – "Шахтар" – 2:2

Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (автогол) – Бондаренко, 41, Криськів, 47

Нідерландцям вдалося забити швидкий м'яч. Після прострілу з правого флангу Бондар невдало прийняв м'яч і не зміг вибити сферу подалі, а Редан обікрав його та потужно пробив під під перекладину.

Відігралися "гірники" перед перервою. Затяжка атака "Шахтаря" завершилася вчасною скидкою Сікана під удар Бондаренку, який технічно лівою поклав м'яч у нижній кут воріт.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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