"Шахтар" завершив унічию спаринг із "Утрехтом"
Третій контрольний поєдинок донецького "Шахтаря" під час тренувальних зборів у Нідерландах завершився бойовою нічиєю з місцевим "Утрехтом" (2:2).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний поєдинок
"Утрехт" – "Шахтар" – 2:2
Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (автогол) – Бондаренко, 41, Криськів, 47
Нідерландцям вдалося забити швидкий м'яч. Після прострілу з правого флангу Бондар невдало прийняв м'яч і не зміг вибити сферу подалі, а Редан обікрав його та потужно пробив під під перекладину.
Відігралися "гірники" перед перервою. Затяжка атака "Шахтаря" завершилася вчасною скидкою Сікана під удар Бондаренку, який технічно лівою поклав м'яч у нижній кут воріт.
Сікан Бондаренко
До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".
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