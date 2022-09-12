RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" прилетів до Варшави на матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" після прильоту до столиці Польщі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

На поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка" прибув до столиці Польщі донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" дісталися автобусом зі Львова до Жешува, звідки вилетіли до Варшави. Тренерський штаб донеччан на чолі з Ігорем Йовічевічем узяв до Польщі 27 виконавців.

"Шахтар" розпочне підготовку до матчу в понеділок, 12 вересня. "Гірники" тренуватимуться на базі варшавської "Легії". Поєдинок "Шахтар" – "Селтік" 14 вересня прийме Стадіон Війська Польського.

Список гравців "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Селтіка":

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков

На вихідних "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем" у рамках УПЛ. За "гірників" забили Швед і Очеретько. Наразі вітчизняний гранд набрав 10 очок у чемпіонаті України та йде серед лідерів змагань.

Минулого тижня "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Швед (двічі), Мудрик і Траоре. Натомість "Селтік" програв мадридському "Реалу" вдома (0:3).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарСелтикЛіга чемпіонів