Капітан "Шахтаря" отримав пропозицію від італійського клубу
Ситуація повинна прояснитися в найближчі 48 годин
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон потрапив в сферу інтересів італійської "Роми". Про це повідомляє Corriere Giallorosso.
Зазначається, що римляни істотно просунулися в переговорах щодо 30-річного капітана "гірників". За останню добу представники "джаллоросси" кілька разів контактували з його оточенням. Ситуація повинна прояснитися в найближчі 48 годин.
Джерело зазначає, що трансферна вартість Тайсона знаходиться на рівні 15 млн євро, а сам футболіст хоче покинути "Шахтар".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тайсон може повернутися на батьківщину, де інтерес до нього проявляє "Сан-Паулу".