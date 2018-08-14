Капітан "Шахтаря" отримав пропозицію від італійського клубу

Ситуація повинна прояснитися в найближчі 48 годин

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон потрапив в сферу інтересів італійської "Роми". Про це повідомляє Corriere Giallorosso.

Зазначається, що римляни істотно просунулися в переговорах щодо 30-річного капітана "гірників". За останню добу представники "джаллоросси" кілька разів контактували з його оточенням. Ситуація повинна прояснитися в найближчі 48 годин.

Джерело зазначає, що трансферна вартість Тайсона знаходиться на рівні 15 млн євро, а сам футболіст хоче покинути "Шахтар".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тайсон може повернутися на батьківщину, де інтерес до нього проявляє "Сан-Паулу".