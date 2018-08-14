Капітан "Шахтаря" отримав пропозицію від італійського клубу

Новини Спорт 14.08.2018 - 10:06
Фото: Тайсон (shakhtar.com)
Фото: Тайсон (shakhtar.com)

Ситуація повинна прояснитися в найближчі 48 годин

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон потрапив в сферу інтересів італійської "Роми". Про це повідомляє Corriere Giallorosso.

Зазначається, що римляни істотно просунулися в переговорах щодо 30-річного капітана "гірників". За останню добу представники "джаллоросси" кілька разів контактували з його оточенням. Ситуація повинна прояснитися в найближчі 48 годин.

Джерело зазначає, що трансферна вартість Тайсона знаходиться на рівні 15 млн євро, а сам футболіст хоче покинути "Шахтар".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тайсон може повернутися на батьківщину, де інтерес до нього проявляє "Сан-Паулу".

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