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"Шахтар" перевів Тайсона в дубль, але бразилець не виключив можливість продовження контракту

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 12:55
"Шахтар" перевів Тайсона в дубль, але бразилець не виключив можливість продовження контракту Фото: Тайсон (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Ігор Литвиненко

Футбольний клуб "Шахтар" перевів одного з лідерів бразильця Тайсона в дублюючий склад. Таке рішення пов'язане з відмовою бразильця виходити на заміну у матчі Ліги Європи проти "Роми", який відбувся в Києві, 18 березня.

Про це в ефірі "Футбол News" директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна.

"Під час гри з "Ромою" Тайсон відмовився від розминки і вийти на заміну. Після цього клуб прийняв рішення відправити його в дубль, тепер він тренується там. Це гравець, який багато зробив для "Шахтаря", я особисто з ним багато грав, дружив, але сьогодні ніхто вище клубу не може бути. Ми всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду", - сказав Срна.

При цьому журналіст Роман Бебех у своєму Telegram-каналі "Бомбардир" повідомив, що Тайсон також отримав штраф у розмірі більш ніж половину своєї місячної зарплати. За даними бразильських ЗМІ, Тайсон отримує близько 3,5 млн доларів на рік.

Сам же Тайсон в коментарі бразильському ресурсу GZH заявив, що між ним і головним тренером команди Луїшем Каштру є певні "тертя". При цьому він зазначив, що поки не прийняв остаточного рішення, чи буде він чи ні продовжувати контракт з "гірниками".

"Може Шахтар тиснути на мене подібним чином з метою підписати новий контракт? Не знаю, все може бути. Також, не можу сказати, що я остаточно відмовився від ідеї продовжити контракт. З понеділка буду працювати з резервною командою. Моя справа зараз - тренуватися і дивитися, чим закінчиться ситуація", - заявив бразилець.

Зазначимо, контракт Тайсона з "Шахтарем" закінчується цього літа. Активно сватають бразильця в місцевий "Інтернасьональ".

Нагадаємо, "Шахтар" поступився "Ромі" за сумою двох матчів 1:5 і вилетів з Ліги Європи. Тайсон весь матч у Києві провів на лаві запасних.

Відзначимо, ще в 2018 році виникла інформація про інтерес до Тайсона з боку італійської "Роми". Влітку 2019-го бразилець публічно попросив "гірників" відпустити його, однак "Шахтар" вирішив не продавати одного зі своїх лідерів.

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