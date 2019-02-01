"Шахтар" подав заявку на матчі плей-офф Ліги Європи

Фото: ілюстроване зображення (twitter.com/fcshakhtar)

У списку на поєдинки проти "Айнтрахта" 25 футболістів

Донецький "Шахтар" подав офіційну заявку для участі в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про Цьому повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників".

У списку 25 футболістів, куди потрапили два новачка гірників - Валерій Бондаренко і Манор Соломон:



Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 55. Олег Кудрик



Захисники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Валерій Бондаренко, 18. Іван Ордець, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі



Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 17. Максим Малишев, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрік, 23. Веллінгтон Нем, 27. Майкон, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 74. Віктор Коваленко, 99. Фернандо



Нападники: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуніор Мораес



"Шахтар" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Айнтрахта" 14 лютого в Харкові, у відповідь - 21 лютого на виїзді.

Нагадаємо, два захисника "Шахтаря" перебрались у чемпіонат Росії під час зимового трансферного вікна.