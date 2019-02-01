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Захисник "Шахтаря" Данченко став гравцем російського "Єнісею"

Новини » Спорт    01.02.2019 - 11:33
Захисник "Шахтаря" Данченко став гравцем російського "Єнісею"
Фото: Олег Данченко (shakhtar.com)

Футболіс залишок сезону проведе в Росії

Захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко залишок сезону 2018/19 на правах оренди проведе в красноярському "Єнісеї". Про це повідомив офіційний сайт російський клубу.

Раніше стало відомо, що 24-річний гравець не поїхав в "гірниками" на другий тренувальний збір до Туреччини.

У поточному сезоні Данченко провів 11 поєдинків за "Шахтар" у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею. Його контракт з донецьким клубом розрахований до літа 2020 року.

Раніше захисник вже виступав в Росії, граючи за "Анжи" в сезоні 2017/18.

Після 17 турів "Єнісей" посідає останнє місце в турнірній таблиці РПЛ.

Данченко став другим гравцем "Шахтаря" в нинішньому році, який змінив український чемпіонат на російський.

Нагадаємо, раніше Ярослав Ракицький був представлений як футболіст пітерського "Зеніту".

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