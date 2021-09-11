RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Шахтар" переміг "Дніпро-1" і не відпустив "Динамо" в таблиці УПЛ

Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" в сьомому турі української Прем'єр-ліги впевнено переграв "Дніпро-1". "Гірники" забили по голу в кожному з таймів - 2:0.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Рахунок в матчі був відкритий вже на 15-й хвилині матчу. Фернандо підхопив м'яч на фланзі, змістився в центр і обвідним ударом з-під ноги захисника "Дніпра-1" пробив в кут воріт Кожокару - 1:0.

Менш ніж через 10 хвилин дніпряни могли зрівняти рахунок, але після удару Довбика головою м'яч влучив у штангу воріт П'ятова.

У другому таймі кілька моментів, щоб збільшити рахунок втратив вийшов на заміну Траоре. Але все ж форвард "Шахтаря" свого домігся на 87-й хвилині, вдало пробивши з меж штрафного майданчика у кут воріт дніпрян - 2:0.

Перемога дозволила "гірникам" не відпустити "Динамо" в турнірній таблиці. Зараз "Шахтар" йде на другому місці, відстаючи від киян на три очки.

Нагадаємо, раніше сьогодні "Динамо" на виїзді переграло "Металіст-1925" 2: 0.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарДнепр-1УПЛФутбол