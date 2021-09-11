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"Динамо" без проблем обіграло "Металіст-1925"

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Харків, Субота 11 вересня 2021 19:04
"Динамо" без проблем обіграло "Металіст-1925" Фото: "Динамо" забило два сухих голи "Металісту-1925" (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Лідер української "Прем'єр-ліги" київське "Динамо" без проблем переграло в рамках сьомого туру харківський "Металіст-1925". Кияни на виїзді забили два сухих голи в ворота суперників - 0:2.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Зі старту поєдинку гравці "Динамо" почали створювати небезпеку біля воріт Дениса Сидоренка. І ближче до кінця першої половини Томаш Кендзьора навіть зміг забити гол, але його після перегляду VAR скасували судді.

Але вже на старті другої половини "Динамо" таки рахунок відкрило. Спершу на 47-й хвилині Ілля Шкурін грудьми скинув на Віктора Циганкова в штрафний, а той з ходу розстріляв ворота "Металіста-1925" - 0:1.

А ще через п'ять хвилин Денис Гармаш випередив голкіпера після подачі з флангу від Карлоса Де Піни і відправив м'яч у сітку - 0: 2. Правда, спершу гол не зарахували через нібито офсайду у гравця "Динамо", але після перегляду VAR рішення змінили.

Такий рахунок зберігся до фінального свистка. Таким чином після сьомого туру "Динамо" має в активі 19 очок і очолюють турнірну таблицю.

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