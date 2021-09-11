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"Шахтер" победил "Днепр-1" и не отпустил "Динамо" в таблице УПЛ

Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" в седьмом туре украинской Премьер-лиги уверенно переиграл "Днепр-1". "Горняки" забили по голу в каждом из таймов - 2:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте матча. Фернандо подхватил мяч на фланге, сместился в центр и обводящим ударом из-под ноги защитника "Днепра-1" пробил в угол ворот Кожокару - 1:0.

Менее чем через 10 минут днепряне могли счет сравнять, но после удара Довбыка головой мяч попал в штангу ворот Пятова.

Во втором тайме несколько моментов, чтобы увеличить счет упустил вышедший на замену Траоре. Но все же форвард "Шахтера" своего добился на 87-й минуте, удачно пробив с пределов штрафной в угол ворот днепрян - 2:0.

Победа позволила "горнякам" не отпустить "Динамо" в турнирной таблице. Сейчас "Шахтер" идет на втором месте, отставая от киевлян на три очка.

Напомним, ранее сегодня "Динамо" на выезде обыграло "Металлист-1925" 2:0.

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