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"Шахтар" оформив повернення вінгера збірної України з Європи

Фото: Олександр Зубков у попередній спробі в "Шахтарі" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник збірної України Олександр Зубков змінив угорський "Ференцварош" на донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний вінгер повернувся до української Прем'єр-ліги. Для вихованця "Шахтаря" ця спроба закріпитися в рідній команді буде другою.

Зубков уклав із "гірниками" контракт на 5 років. "Ференцварош" отримав за українця орієнтовно 2 млн євро. У складі угорського гранда він провів 3 повні сезони, в яких зіграв 110 матчів у всіх турнірах (19 м'ячів, 23 асисти).

Уродженець Макіївки Зубков займався в академії донецького "Олімпіка". У "Шахтарі" опинився в 15, а дебютував на професіональному рівні за "гірників" у сезоні 2015/16.

Закріпитися у команді вінгер не зміг. Зубков провів 23 поєдинки в усіх турнірах за донеччан без результативних дій і поїхав до "Маріуполя" на правах оренди. Провівши там сезон 2017/18 (22 матчі в УПЛ, 8 голів), опинився у "Ференцвароші".

Раніше італійська "Монца" оголосила про підписання Марлона на правах оренди з "Шахтаря". Центрбек до цього залишався останнім бразильцем у складі "гірників".

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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Шахтар