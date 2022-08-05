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Кінець епохи. "Шахтар" віддав останнього бразильця до Серії А

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Італія, П'ятниця 05 серпня 2022 12:29
Кінець епохи. "Шахтар" віддав останнього бразильця до Серії А Фото: Марлон і Адріано Галліані (acmonza.com)
Автор: Антон Федорців

Італійська "Монца" оголосила про підписання оборонця донецького "Шахтаря" Марлона, який раніше виступав у чемпіонаті Італії за "Сассуоло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачок Серії А підсилився бразильським центрбеком. 26-річний латиноамериканець проведе в складі "б'янкороссі" сезон 2022/23.

Марлон орендований "Монцою" на рік. Бразилець скористався правилом ФІФА, що дозволило іноземцям тимчасово покинути чемпіонат України. У "Шахтарі" він провів лише перерваний повномасштабною війною минулий сезон (22 матчі в усіх турнірах).

Із відходом Марлона "Шахтар" закрив 20-річну епоху з виступами бразильців за "гірників". Починаючи від сезону 2002/03 кольори українського гранда щороку захищав бодай один уродженець Бразилії. Першим був нападник Брандау.

Раніше бразилець Ісмаїлі перейшов у "Лілль" вільним агентом. Він провів у "Шахтарі" 9 повних сезонів і завоював 16 трофеїв. Бразилець не захотів залишатися в УПЛ на "воєнний" сезон.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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