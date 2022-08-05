"Шахтер" оформил возвращение вингера сборной Украины из Европы

26-летний вингер вернулся в украинскую Премьер-лигу. Для воспитанника "Шахтера" эта попытка закрепиться в родной команде будет второй.

Зубков заключил с "горняками" контракт на 5 лет. "Ференцварош" получил за украинца ориентировочно 2 млн евро. В составе венгерского гранда он провел 3 полных сезона, в которых сыграл 110 матчей во всех турнирах (19 мячей, 23 ассиста).

Уроженец Макеевки Зубков занимался в академии донецкого "Олимпика". В "Шахтере" оказался в 15, а дебютировал на профессиональном уровне за "горняков" в сезоне 2015/16.

Закрепиться в команде вингер не смог. Зубков провел 23 поединка во всех турнирах за дончан без результативных действий и уехал в "Мариуполь" на правах аренды. Проведя там сезон 2017/18 (22 матча в УПЛ, 8 голов), оказался в "Ференцвароше".

Ранее итальянская "Монца" объявила о подписании Марлона на правах аренды из "Шахтера". Центрбек до этого оставался последним бразильцем в составе "горняков".