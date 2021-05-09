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Каштру оголосив про відставку з "Шахтаря"

Новость на русском → Київ, Неділя 09 травня 2021 20:44
Каштру оголосив про відставку з "Шахтаря" Фото: головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру (twitter.com/FCShakhtar_ua)
Автор: РБК-Україна

Головний тренер донецького " Шахтаря" Луїш Каштру оголосив про відставку. Він залищить "Шахтар" після двох років роботи в стані "оранжево-чорних".

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції після матчу з "Інгульцем".

Зокрема, після матчу він підтвердив, що залишить донецький "Шахтар".

"Зараз я хочу побажати "Шахтарю" великого щастя, перемог, привітати президента за сміливість, так як він утримує такий проект", - заявив Каштру.

На ремарку про те, що ці слова звучать як прощання, португальський фахівець сказав, що так і є.

"Це "до побачення". "До побачення" з великими побажаннями удачі для всіх уболівальників, для всіх, хто любить "Шахтар". Для мене велика честь бути його частиною. Дуже щасливий, що я представляв такий клуб", - додав Каштру.

Зазначимо, він очолював керував "Шахтар" протягом двох років. За цей час він виграв "золото" УПЛ в минулому сезоні, а також доходив, до півфіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, ще в середині березня "Шахтар" у таблиці УПЛ відставав від київського " Динамо" лише на чотири очки, але серія невдалих матчів і поразка від киян призвела до того, що клуб завершив чеммпіонат на другому місці.

Детальніше про результати чемпіонату, що завершився, читайте в матеріалі РБК-Україна "Підсумки сезону Української Прем'єр-ліги 2020/2021".

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