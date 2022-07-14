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"Шахтар" призначив Йовічевіча головним тренером

Фото: Ігор Йовічевіч (у центрі) очолив "Шахтар" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Новим керманичем донецького "Шахтаря" прогнозовано став колишній головний тренер "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хорватський фахівець приєднався до "гірників". Сьогодні ж вітчизняний гранд розпочне підготовку до прийдешнього сезону під орудою нового тренерського штабу.

Йовічевіч підписав із "Шахтарем" 2-річний контракт. Раніше він упродовж майже двох років працював на чолі СК "Дніпро-1" та вивів "спортклубівців" до Ліги Європи. Також 48-річний хорват тренував загребське "Динамо", словенський "Целє" та львівські "Карпати".

Йовічевіч-футболіст є вихованцем "Динамо Загреб". У 1991-1995 рр. перебував у структурі мадридського "Реала", та за першу команду "вершкових" так і не зумів дебютувати. Після важкої травми балканець недовго пограв на Далекому Сході та в "Карпатах".

У понеділок "Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади керманича команди. Італійський фахівець домовився про дострокове припинення співпраці за згодою сторін.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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ШахтарДнепр-1