"Шахтар" розпочав тренувальні збори: в обоймі Йовічевіча лише українці

Тренувальний збір "гірників" розпочався у Роттердамі. Там тренерський штаб почав роботу з оновленою командою. У складі "Шахтаря" наразі 27 виконавців – усі українці.

До "гірників", які виступали в "Шахтарі" у сезоні 2021/22, приєданалася група футболістів "Маріуполя" – оборонець Стасюк, хавбеки Топалов, Кащук, Очеретько, Шостак і форвард Кулаков.

Натомість із оренди повернулися оборонець Капінус, півзахисник Криськів (обидва – "Металіст 1925") і нападник Сікан ("Ганза"). Також тренується з "Шахтарем" форвард Тотовицький, який взимку змінив "Десну" на "Колос".

Вранці тренувальне заняття тривало півтори години. Воно мало втягувальний характер із розминкою, пробіжкою, вправами з м'ячем на техніку. Вечірня ж сесія мала акцент на тактиці.

Перелік футболістів "Шахтаря" на зборах:

Воротарі: Пятов, Трубін, Олексій Шевченко, Пузанков

Захисники: Кривцов, Матвієнко, Бондар, Корнієнко, Конопля, Кирюханцев, Фарина, Булеза, Стасюк, Капінус

Півзахисники: Степаненко, Мудрик, Судаков, Артем Бондаренко, Криськів, Топалов, Кащук, Очеретько, Шостак, Сігеєв

Нападники: Тотовицький, Кулаков, Сікан

Керівництво "Шахтаря" презентувало нового керманича команди у четвер. У рамках тренувальних зборів, зокрема, заплановані спаринги з "Аяксом" і "Утрехтом".