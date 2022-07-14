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Йовічевіч сформував штаб у "Шахтарі" та назвав завдання на сезон

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Україна, Четвер 14 липня 2022 12:09
Йовічевіч сформував штаб у "Шахтарі" та назвав завдання на сезон Фото: Ігор Йовічевіч під час презентації у новому статусі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Новий керманич донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч розповів про перші кроки на посаді та поділився планами в роботі з вітчизняним грандом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хорватський фахівець сформував тренерський штаб. До нього ввійшло 5 помічників – іспанців та українців.

"У мене в тренерському штабі двоє іспанців – це тренер воротарів Франциско Галан з "Атлетіко Мадрид" і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом та фітнес-тренером. А також є троє українців, які вже працювали зі мною у "Дніпрі-1" – Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик", – розповів Йовічевіч.

Балканець також поділився міркуваннями щодо цілей та амбіцій на прийдешній сезон. 48-річний хорват назвав доцільним пошук баланс між роботою і відпочинком. На його думку, такий підхід забезпечить пік форми в найпотрібніший час.

"Для нас дуже важливо переконати футболістів, що все можливо в житті, тільки потрібно вірити у свою щоденну працю та усунути его. Наприклад, моє его померло 15 років тому, і слід спіймати мить праці, важкої роботи – це єдиний шлях, яким може прогресувати людина. А коли ти працюєш як індивід, то колектив зростає водночас", – резюмував Йовічевіч.

Керівництво "Шахтаря" презентувало нового керманича команди у четвер. Сьогодні ж розпочався тренувальний збір "гірників" у Нідерландах. У його рамках, зокрема, заплановані спаринги з "Аяксом" і "Утрехтом".

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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