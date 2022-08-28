ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Колос" впевнено переграв "Рух" та йде без втрат у Прем'єр-лізі

Новость на русском →
Ковалівка, Неділя 28 серпня 2022 14:58
"Колос" впевнено переграв "Рух" та йде без втрат у Прем'єр-лізі Фото: Вадим Мілько щойно відкрив рахунок (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою над львівським "Рухом" завершився 2-й тур української Прем'єр-ліги для ковалівського "Колоса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Колос" – "Рух" – 2:0

Голи: Мілько, 5, Безбородько, 83

На правах господарів "хлібороби" взяли м'яч під контроль зі старту. Це дало свої плоди надзвичайно швидко – вже на 5-й хвилині "Колос" відкрив рахунок. Це Мякушко після прориву лівим флангом прострілив до штрафного, звідки львів'яни винесли м'яч на Мілька – удар із рикошетом від Слюсара й м'яч у сітці.

"Рух" оговтався ближче до середини тайму. Форвард гостей Нич несподівано поцілив під поперечину пострілом із правого флангу, але Волинець зумів перевсти м'яч на кутовий. "Колос" відповів нагодами Ільїна та Мілька. Щоправда, змарнованими.

Згодом нападник "хліборобів" Попов лише дивом не забив після помилки оборони "Руха", але пробив над воротами з кількох метрів. Львів'янин же Таллес перед перервою пробив у руки голкіперу після передачі Отабора.

У другому таймі за активність попереду в "Колоса" почав відповідати Безбородько, якого після дубля в складі "Зорі" в 1-му турі швидко повернули до Ковалівки. Спершу він небезпечно пробив під ближню стійку, але Паньків впіймав м'яч.

А на 83-й нападник подвоїв перевагу господарів. Болбат кинув Безбородька в прорив, а той класно пробив у дальній кут від стійки – 2:0! Другий м'яч фактично вбив інтригу в поєдинку та дозволив "Колосу" здобути другу перемогу на старті УПЛ.

До слова, луганська "Зоря" переграла "Львів" у гольвому фестивалі в 2-му турі Прем'єр-ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украины УПЛ
NEWS
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати