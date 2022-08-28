"Колос" впевнено переграв "Рух" та йде без втрат у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Колос" – "Рух" – 2:0

Голи: Мілько, 5, Безбородько, 83

На правах господарів "хлібороби" взяли м'яч під контроль зі старту. Це дало свої плоди надзвичайно швидко – вже на 5-й хвилині "Колос" відкрив рахунок. Це Мякушко після прориву лівим флангом прострілив до штрафного, звідки львів'яни винесли м'яч на Мілька – удар із рикошетом від Слюсара й м'яч у сітці.

"Рух" оговтався ближче до середини тайму. Форвард гостей Нич несподівано поцілив під поперечину пострілом із правого флангу, але Волинець зумів перевсти м'яч на кутовий. "Колос" відповів нагодами Ільїна та Мілька. Щоправда, змарнованими.

Згодом нападник "хліборобів" Попов лише дивом не забив після помилки оборони "Руха", але пробив над воротами з кількох метрів. Львів'янин же Таллес перед перервою пробив у руки голкіперу після передачі Отабора.

У другому таймі за активність попереду в "Колоса" почав відповідати Безбородько, якого після дубля в складі "Зорі" в 1-му турі швидко повернули до Ковалівки. Спершу він небезпечно пробив під ближню стійку, але Паньків впіймав м'яч.

А на 83-й нападник подвоїв перевагу господарів. Болбат кинув Безбородька в прорив, а той класно пробив у дальній кут від стійки – 2:0! Другий м'яч фактично вбив інтригу в поєдинку та дозволив "Колосу" здобути другу перемогу на старті УПЛ.