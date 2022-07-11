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"Шахтар" із медобстеження футболістів розпочав підготовку до сезону 2022/23

Фото: Оборонець Юхим Конопля (праворуч) проходить обстеження (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Футболісти донецького "Шахтаря" готуються до відновлення тренувань. Перша група виконавців пройшла медобстеження перед стартом підготовки до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Частина "гірників" у понеділок, 11 липня, пройшла необхідне для початку роботи тестування. Традиційне медичне обстеження відбулося в одній зі столичних клінік.

"Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Дмитро Капінус, Андрій Булеза, Мар'ян Фарина, Георгій Судаков, Юхим Конопля перевірили стан організму після тривалої змагальної паузи. Медогляд включає здавання аналізів, рентгенографію грудної клітини, ЕКГ, ехокардіографію, УЗД внутрішніх органів", – ідеться в повідомленні.

У найближчі дні ці процедури пройде й решта гравців "Шахтаря". Після цього вітчизняний гранд зможе розпочати тренувальний процес. Наразі відомо про два спаринги "гірників" – проти "Аякса" (26 липня) та "Утрехта" (30 липня).

Сьогодні ж "Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади керманича команди. Італійський фахівець домовився про дострокове припинення співпраці за згодою сторін.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що детально розглянули три кандидатури на посаду керманича "Шахтаря".

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