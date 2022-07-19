"Динамо" – "Фенербахче": турецький гранд оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер турецького "Фенербахче" Жорже Жезуш визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти проти київського "Динамо" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

На виїзний поєдинок полетіли 24 футболісти "канарок". До фінального списку не потрапив новачок Чукур, а також група травмованих виконавців – Колкер, Густаво, Маєр і Саматта. Натомість знайшлися місця для інших літніх підписань. У переліку опинилися вінгери Россі та Брума, атакувальний хавбек Лінкольн, опорник Арау, півзахисник Мор і нападник Кінг. Офіційна заявка "Фенербахче" на перший матч із "Динамо": Воротарі: Баїндир, Четін Захисники: Новак, Салаї, Арау, Тіссеран, Азіз Півзахисники: Россі, Кахведжі, Креспо, Гюлер, Брума, Мор, Кападжак, Лінкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юксек, Кадіоглу Нападники: Кінг, Валенсія, Дурсун, Осайї-Самуель

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом". Dinamo Kiev maçı kamp kadromuz. #DKvFB pic.twitter.com/Vz0Hh2swlL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2022