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"Шахтар" дізнався потенційних суперників у вирішальних стадіях Ліги Європи

П'ятниця 10 липня 2020 14:51
"Шахтар" дізнався потенційних суперників у вирішальних стадіях Ліги Європи
Фото: гравці "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Команда Луїша Каштру має відмінні шанси вийти в 1/4 фіналу

За підсумками жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи своїх потенційних суперників дізналися 16 команд, які є учасниками 1/8 фіналу турніру. Серед них - чемпіон України донецький "Шахтар".

Подія транслювалося на сайті УЄФА.

У разі проходу "Вольфсбурга" наступним суперником "гірників" стане переможець пари "Айнтрахт" -" Базель". А у півфіналі - "Інтер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байєр"

Ці поєдинки команда Луїша Каштру точно проведе в Німеччині.

"Шахтар" має відмінні шанси вийти в 1/4 фіналу, оскільки в першій грі з німецькою командою здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1. поєдинок відбудеться 5 або 6 серпня в Україні.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 5-6 серпня, 1/4 фіналу - 10-11 серпня, 1/2 фіналу - 16-17 серпня. Фінал відбудеться 21 серпня в Кельні

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