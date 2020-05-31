Шахтар - Динамо: прогноз на матч

Класичне протистояння чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться вже у першому турі після карантину. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

31 травня 17:00

Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, донецький клуб після тривалої перерви здолає киян на їхньому полі. Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" становить 1,83, а ось тріумф "Динамо" оцінюються в 4,20. На нічийний результат можна поставити 3,75.

Підготовка до протистояння

Обидві команди провели товариську зустріч з лідером Першої ліги "Рухом". Якщо кияни не змогли реалізувати жодного моменту (0:0), то "гірники" перемогли суперника зі Львова з розгромним рахунком 4:1. У другому контрольному матчі "Динамо" переграло донецький "Олімпік", а "Шахтар" не залишив шансу київському "Оболоні-Бровар".

Кадрова ситуація

У обох команд істотних втрат немає. Через пошкодження у спарингах за "Динамо" не брали участі Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Микита Бурда та Йосип Піварич. Але зі слів лікаря киян, всі вони скоро мають повернутись на поле. У "Шахтаря" під питанням захисник Валерій Бондар. Команда через травми не зможе розраховувати на Майкона і Артема Бондаренко.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Марлос, Коваленко, Патрік, Тайсон, Мораес

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Цітаїшвілі, Дуелунд, Вербич, Русин