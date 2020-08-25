Шахтар - Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Матч за Суперкубок України 2020 року відбудеться між "Шахтарем" та "Динамо". Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна". Букмекери вважають великим фаворитом у протистоянні донецький клуб, який буде господарем зустрічі.

25 серпня 21:00

Київ, НСК "Олімпійський"

У поєдинку за перший трофей сезону традиційно зійдуться гранди українського футболу. "Динамо" на цей бій поведе Мірча Луческу - колишній головний тренер принципового суперника. Румун проведе свій перший матч проти "Шахтаря", який очолював протягом дванадцяти років.

Статистика зустрічей

Новий розіграш Суперкубка буде 17 за ліком та 13 між "Динамо" та "Шахтарем". У попередніх очних зустрічах "біло-сині" 7 разів здобували трофей, а загалом в активі команди їх 8. Стільки ж на рахунку "гірників", причому до 7 із 8 перемог у Суперкубку донеччан приводив саме Луческу.

Минулого сезону володарем трофею стали кияни, які обіграли "гірників" з рахунком 2:1.

Гра у чемпіонаті України

Команди стартували з перемог у новому сезоні за чотири дні до Суперкубка. У першому турі УПЛ "Динамо" у дебютній офіційній грі під керівництвом Луческу розгромило "Олімпік" з рахунком 4:1, "Шахтар" обіграв "Колос" (3:1).

Кадрові проблеми

У "Динамо" багато гравців травмовано. Під питанням участь захисників Бурди, Попова, Шабанова, Миколенко та півзахисників Вербича, Шепелева, Циганкова та Буяльского. Це всі ключові футболісти киян, в той час, як у "Шахтаря" таких проблем немає. Тренерський штаб Луїша Каштру не зможе розраховувати лише на основного захисника Ісмаїлі.

Арена зустрічі

Розіграш Суперкубка вперше прийме столичний НСК "Олімпійський". П'ять останніх років незмінним місцем проведення цього матчу був одеський "Чорноморець". Загалом Київ стане сьомим містом, де визначиться володар трофею.

Цьогоріч гра пройде без уболівальників. Оскільки в країні зросла кількість заражень коронавірусом, МОЗ переглянуло своє рішення щодо заповнення трибун на 25%.